Liverpool derrotado em casa fica mais longe da liderança

O Liverpool perdeu esta quarta-feira à noite, na receção ao Brighton (1-0), na 22.ª jornada da Premier League, e ficou mais longe dos lugares cimeiros, entregando o terceiro lugar ao Leicester.

O campeão britânico, treinado por Jurgen Klopp, parecia estar de regresso às boas exibições, mas voltou a fracassar, perante um adversário que luta pela manutenção e que fez o único golo na partida através do colombiano Steven Alzate, quando decorria o minuto 56.

O desaire acabou por custar o último lugar do pódio aos "reds", agora no quarto posto, com 40, menos dois do que o terceiro classificado Leicester, a quatro do segundo colocado Manchester United e a sete do líder Manchester City (menos um encontro). Os "seagulls", com 24, respiram no 15.º lugar da tabela.

A dar sequência aos bons resultados continua o West Ham, fruto da 11.ª vitória na Premier League, em casa do Aston Villa (3-1). O checo Tomas Soucek (51) e o reforço de 'inverno' Jesse Lingard (56 e 84) garantiram a vitória no Villa Park, em Birmingham, possibilitando aos "hummers" seguirem com 38 pontos, no quinto lugar europeu, ao contrário dos anfitriões, que reduziram por Watkins (81), e estão em nono, com 32 e menos um jogo.

Fora da zona europeia está o Everton, apesar de ter vencido na deslocação a Leeds (2-1), que até vinha de dois triunfos, mas hoje não fez melhor do que reduzir pelo ex-sportinguista Raphinha (48), em resposta aos remates certeiros de Sigurdsson (09) e de Carvert Lewin (41), ainda no primeiro tempo, com o 'toffee' André Gomes em bom plano no "onze" titular.

Os "whites", que hoje tiveram o suplente utilizado Hélder Costa, prosseguem na 11.ª posição, com 29, enquanto o emblema de Liverpool é sexto, com 36.