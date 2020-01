Liverpool desfalcado afasta Everton da Taça de Inglaterra

Hoje às 18:45 Facebook

O Liverpool, com muitas alterações, apurou-se este domingo para os 16 avos de final da Taça de Inglaterra, graças a uma vitória por um 1-0 no dérbi frente ao Everton, graças a um golo vistoso de um jovem da formação.

Sem o habitual tridente ofensivo composto por Sadio Mané, Firmino e Salah, o campeão do mundo sentiu bastantes dificuldades, principalmente na primeira parte, mas Curtis Jones, de 18 anos, faria esquecer as estrelas ausentes, com um remate em arco fora da área, colocando a bola no ângulo oposto, indefensável para Jordan Pickford.

Horas antes, o Tottenham, do português José Mourinho, vai ser obrigado a disputar um segundo jogo para se tentar qualificar, depois de empatar (1-1) em casa do secundário Middlesbrough.

Os spurs somaram o terceiro encontro seguido sem vencer em todas as competições e estiveram a perder, a partir dos 50 minutos, quando Ashley Fletcher deu vantagem aos anfitriões, desmarcando-se nas costas da defesa.

O brasileiro Lucas Moura, aos 61, selou o empate, com um cabeceamento ao segundo poste, após cruzamento da esquerda, levando a eliminatória para o jogo de desempate.

O Nottingham Forest, do 'Championship', com Tobias Figueiredo, João Carvalho, Alfa Semedo e Yuri Ribeiro a titulares, não resistiu em Stamford Bridge ao favoritismo do Chelsea.

A jogar em casa, os blues impuseram-se por 2-0 com golos do jovem avançado Callum Hudson-Odoi (06), em lance individual na esquerda, e Ross Barkley (33), com uma recarga oportuna.

O Crystal Palace, que aos 63 minutos ficou reduzido a 10 elementos, por expulsão do médio sérvio Luka Milivojevic, foi surpreendido em casa pelo secundário Derby County, novo clube do avançado Wayne Rooney, com um tento do escocês Chris Martin, aos 32.

O Sheffield United bateu o Fylde, do quinto escalão, por tangencial 2-1.

Ainda este domingo, o West Ham visita o Gillingham.