Liverpool disposto a dar 100 milhões por Darwin e Gareth Bale "oferecido" ao Getafe

O interesse do Liverpool em Darwin volta a ser notícia e, no Braga, João Carvalho assinou um contrato profissional. Modric renovou pelo Real Madrid e o ex-F. C. Porto Falcão vai continuar no Rayo Vallecano.

Benfica: O interesse do Liverpool na contratação de Darwin volta a ser notícia em Inglaterra. O jornal "Daily Mail" garante que existem negociações entre os "reds" e o clube da Luz e que o Liverpool está mesmo disposto a investir 100 milhões de euros na contratação do avançado de 22 anos.

Braga: João Carvalho, que na época passada disputou 31 jogos ao serviço dos sub-19, assinou um contrato profissional com os minhotos válido para as próximas quatro temporadas. Internacional pelas seleções jovens, o guarda-redes vai a caminho da terceira época no Braga e irá integrar o plantel da Equipa Sub-23 na época 22/23. "Estou muito feliz e orgulhoso por todo o trajeto que tenho vindo a fazer. Assinar um contrato profissional com este grande Clube, que nos dá tudo o que precisamos para chegar a patamares superiores, deixa-me muito feliz. É sinal que o trabalho está a ser bem feito", afirmou.

Rayo Vallecano: O colombiano Falcão vai representar mais uma temporada no clube espanhol, após o emblema 12.º classificado da última La Liga ter acionado essa opção. "Vai continuar no ano que vem e será oficializado nos próximos dias. Havia uma cláusula no seu contrato que foi executada e vai continuar connosco mais um ano. Em vários momentos, deu-nos golo, experiência e ajudou muito no balneário", disse o diretor-desportivo da equipa de Madrid, David Cobeño. Falcão, com 36 anos e que representou o F. C. Porto entre 2009 e 2011, foi contratado pelo Rayo em setembro de 2021 e, apesar de diversas lesões ao longo da temporada, jogou em 25 encontros, nove como titular, apontando seis golos.

Real Madrid: Luka Modric prolongou por um ano o contrato com os "blancos", até 30 de junho de 2023. O médio de 36 anos, que ingressou no Real Madrid há 10 anos, avaliará no fim da próxima temporada se tem condições para prosseguir ou terminar a carreira no clube da capital espanhola, vontade que já manifestou publicamente. Modric foi contratado pelo Real Madrid no verão de 2012, proveniente dos ingleses do Tottenham, por 35 milhões de euros e, em uma década, tornou-se em uma das referências do clube, pelo qual disputou 436 jogos e conquistou 20 títulos.

Valência: Gennaro Gattuso confirmou que vai ser o próximo treinador da equipa de Thierry Correia e Gonçalo Guedes. "É verdade que vou treinar o Valência. Espero ser apenas avaliado pelo meu trabalho e não pelas coisas que as pessoas dizem de mim. Só quero trabalhar com toda a tranquilidade. Nas minhas equipas, gosto da palavra 'nós' e não gosto da palavra 'eu'", afirmou Gattusso, em declarações ao "Corriere della Sera".

Getafe: O presidente do Getafe, Ángel Torres revelou durante a apresentação da nova camisola do clube que manteve conversações com o representante de Gareth Bale e que o clube está neste momento a avaliar a contratação. "Há 45 minutos falei com o representante de Gareth Bale. Ele foi 'oferecido' ao nosso clube. Temos que estudar com o staff técnico e a direção desportiva do Getafe", afirmou.

Liverpool: O "Daily Mail" garante que os "reds" rejeitaram uma segunda proposta do Bayern Munique, no valor de 35 milhões de euros, por Sadio Mané.

Tottenham: Os "spurs" oficializaram a contratação de Fraser Forster, guarda-redes de 34 anos que tinha terminado contrato com o Southampton. O guardião assinou um contrato válido por dois anos. "Recebi uma proposta e foi impossível dizer que não", afirmou o atleta.