Liverpool e M. United: Clássico para dar descanso a conversações bilionárias

Liverpool e Manchester United defrontam-se em Anfield, numa altura em que mostram abertura para mudar de rumo.

É muito possível que amanhã, enquanto "reds" e "red devils" acrescentam mais um capítulo a uma rivalidade que começou por razões sociais, há vários séculos, acentuou-se por altura da Revolução Industrial e atingiu o auge por questões desportivas, esse jogo seja a menor das preocupações dos respetivos proprietários.

Enquanto jogadores e treinadores se concentram em ganhar jogos e em defender as histórias tão colossais dos dois gigantes, eles estão mais virados para aspetos extra-futebol, a analisar, a estudar e a preparar o futuro dos dois clubes. Com ou sem eles. Liverpool e Manchester United estão à venda, total ou parcialmente, e em que mãos vão cair é, nesta altura, tão ou mais importante do que mais uma vitória no clássico.