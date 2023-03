Liverpool elimina F. C. Porto e marca duelo com o Sporting

O Liverpool venceu, no desempate por grandes penalidades (6-5, após 1-1 no final dos 90 minutos), o F. C. Porto e marcou um duelo com o Sporting, em Alcochete, nos quartos de final da Liga dos Campeões Jovens da UEFA.

O início do encontro foi absolutamente perfeito para a equipa azul e branca, já que, logo aos seis minutos, o guarda-redes Davies cometeu grande penalidade sobre Jorge Meireles, que o próprio converteu no 0-1.

O Liverpool tentou reagir, teve mais tempo de posse de bola, cercou a área portista, mas sem criar verdadeiras ocasiões de perigo, enquanto, do outro lado, o excelente trabalho de Rui Monteiro merecia melhor final do que um remate à figura do guarda-redes.

A equipa inglesa reagiu em força na segunda parte e, ao minuto 55, contou com a sorte do seu lado para chegar ao empate. A jogada de Doak pela direita baralhou as marcações azuis e brancas, com o ressalto a sobrar para Melkamu Frauendorf, que bateu o guarda-redes Gonçalo Ribeiro.

A reação portuguesa foi imediata e Umaro Candé teve uma oportunidade de ouro para devolver a vantagem à equipa de Nuno Capucho, mas o remate saiu prensado num defesa e proporcionou uma defesa fácil a Davies, adiando tudo para os penáltis.

No desempate, os dragões estiveram em vantagem desde o primeiro pontapé, falhado por Doak, e converteram os quatro primeiros remates, com Jesus Díaz a desperdiçar um "match point", atirando para fora. Depois, o Liverpool nºao voltou a desperdiçar, com a "fava" a sair a Umaro Candé, que acertou em cheio na barra da baliza e ofereceu o apuramento os reds.

O final do encontro ficou, ainda, marcado por desacatos entre jogadores dos dois clubes, mas tudo foi resolvido rapidamente.