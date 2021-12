Liverpool em poupanças frente ao AC Milan

JN Hoje às 17:28 Facebook

Jurgen Klopp confirmou que vai poupar vários titulares no jogo de amanhã, que pode ser decisivo para o futuro do F. C. Porto na Liga dos Campeões.

Em caso de empate frente ao Atlético de Madrid, o F. C. Porto segue na mesma para os oitavos de final da Liga dos Campeões se o AC Milan não ganhar receção ao Liverpool, mas os "reds" vão facilitar a vida aos "rossoneri" e isso pode ter implicações decisivas no futuro europeu dos dragões.

Apurado desde a quarta jornada da fase de grupos, o Liverpool vai a jogo em Itália sem alguns dos jogadores mais importantes, algo confirmado esta terça-feira por Jurgen Klopp.

"Vamos rodar a equipa. Para mim está claro. Aliás, vamos ter de rodar. O departamento médico dava cabo de mim se apresentasse a mesma equipa do último jogo. Jogámos cinco jogos em 15 dias, o que é muito. Não posso mudar todos os jogadores, mas os jogadores que não têm jogado tanto precisam de jogar", explicou o treinador alemão.

Com cinco vitórias em cinco jogos, o Liverpool pode fazer o pleno e Klopp acredita na vitória, apesar das poupanças. "Vamos ter pernas frescas no jogo e se tivermos a energia certa, podemos fazer um bom jogo", acrescentou.