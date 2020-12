Liverpool empata com Fulham e mantém-se colado ao Tottenham no topo

JN/Agências Hoje às 19:40 Facebook

Twitter

Partilhar

O Liverpool empatou (1-1), este domingo, na visita ao Fulham na 12.ª jornada e falhou a liderança isolada da Liga inglesa, igualando novamente o Tottenham no topo da prova, em vésperas do duelo entre ambos.

Os reds, que tinham a possibilidade de ultrapassar os spurs, viram-se em desvantagem a partir dos 25 minutos, quando o jamaicano Bobby Reed inaugurou o marcador para os cottagers, que contaram com o português Iván Cavaleiro entre os titulares.

Os campeões ingleses, privados do internacional luso Diogo Jota, lesionado, acabariam por minimizar os estragos na parte final do encontro, através de uma grande penalidade convertida pelo egípcio Mohamed Salah, aos 79 minutos.

A formação comandada por Jurgen Klopp igualou, assim, o líder Tottenham, com 25 pontos, sendo que na próxima jornada os dois emblemas, que seguem 'colados' no topo pela quarta ronda seguida, têm duelo marcado, em Anfield Road, na quarta-feira.

Antes de os reds entrarem em campo, o conjunto orientado pelo português José Mourinho também não tinha conseguido melhor do que um empate 1-1 no terreno do Crystal Palace, depois de ter estado em vantagem, com um golo do 'inevitável' Harry Kane, aos 23 minutos.

No segundo tempo, a equipa de José Mourinho foi segurando a magra vantagem, face às investidas do Palace, particularmente nas bolas paradas, mas acabaria por ceder precisamente num livre, que permitiu ao ganês Jeffrey Schlupp fixar a igualdade, aos 81 minutos.

O Southampton continua a ser uma das principais surpresas da competição neste primeiro terço da época e subiu ao terceiro lugar, com 23 pontos, a dois da dupla da frente, graças ao triunfo por 3-0 sobre o lanterna-vermelha Sheffield United.

Che Adams, aos 34 minutos, Stuart Armstrong, aos 62, e Nathan Redmond, aos 83, apontaram os tentos dos saints, que somaram a sétima vitória nos últimos 10 jogos e capitalizaram a derrota do Chelsea (quarto, com 22 pontos) diante do Everton (1-0), no sábado.

Já o Sheffield mantém-se no último posto, com um ponto, sendo a única equipa da Premier League que ainda não venceu qualquer jogo.