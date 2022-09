Liverpool empata no dérbi e pode ficar a nove pontos da frente

JN/Agências Hoje às 16:32 Facebook

Twitter

Partilhar

O Liverpool, com dois portugueses em campo, empatou, este sábado, a zero no tradicional dérbi de Merseyside e pode terminar a sexta jornada da Liga inglesa a nove pontos do primeiro lugar.

Em Goodison Park, casa do Everton, Coady ainda marcou para os "toffees", aos 69 minutos, mas o lance acabou por ser anulado pelo videoárbitro devido a fora de jogo.

No Liverpool, Fábio Carvalho foi pela primeira vez titular desde que ingressou nos "reds" (saiu ao intervalo) e Diogo Jota fez os primeiros minutos na temporada, após ter estado ausente por causa de lesão, rendendo o uruguaio Darwin Nunez, ex-Benfica, aos 80.

Com este empate, o terceiro neste arranque da Premier League, o Liverpool passou a somar nove pontos e pode ficar a nove do Arsenal, que lidera, caso os "gunners" vençam no domingo no campo do Manchester United.

Já o o Everton continua sem vencer na competição (quatro empates e duas derrotas) e soma quatro pontos, estando para já no 14.º posto.