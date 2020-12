Liverpool fecha Grupo D com empate na Dinamarca

JN Hoje às 20:16 Facebook

O Liverpool empatou esta quarta-feira a uma bola no recinto dos dinamarqueses do Midtjylland, na sexta jornada do Grupo D da Liga dos Campeões.

O conjunto britânico, que contou com o internacional português Diogo Jota a titular, marcou logo no primeiro minuto por Salah, mas os locais igualaram, de grande penalidade, aos 62 minutos, por Scholz.

Apesar do empate, o Liverpool fechou as contas do grupo no primeiro lugar, com mais dois pontos do que os italianos do Atalanta, que foram ao terreno dos holandeses do Ajax, terceiros, ganhar, por 1-0, com golo de Muriel, aos 85 minutos, e garantir a qualificação.

Na conclusão da partida do Grupo H interrompida na terça-feira devido a um alegado ato racista do quarto árbitro, os franceses do PSG, quie já estavam apurados para os oitavos de final da Champions, golearam os turcos do Istambul Basaksehir, por 5-1.

O brasileiro Neymar com três golos, e o avançado francês Mbappé, com dois, estiverem em destaque na equipa parisiense. O tento visitante foi apontado por Mehmet Topal.