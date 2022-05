Liverpool ganha e título da Premier League decide-se na última jornada

JN Hoje às 21:47 Facebook

Com a vitória sobre o Southampton, os "reds" reduzem para um ponto a desvantagem para o líder Manchester City e prometem fim de campeonato escaldante.

O futuro campeão inglês ficará decidido no próximo domingo, dia de uma última jornada escaldante, com Manchester City e Liverpool com ambições de conquistarem o título.

Esta terça-feira, os "reds" derrotaram o Southampton (1-2) e reduziram para um ponto a desvantagem em relação ao líder. Os "cityzens" são os únicos que continuam a depender deles próprios, mas não podem facilitar na receção ao Aston Villa sob pena de serem ultrapassados pelo Liverpool, que, ao mesmo tempo (16 horas), medirá forças com o Wolverhampton, de Bruno Lage.

O título podia ter ficado entregue já hoje, mas o Southampton não foi capaz de contrariar o favoritismo da equipa de Jurgen Klopp, que poupou vários habituais titulares devido ao desgaste da final da FA Cup, no passado sábado.

Redmond ainda colocou a equipa da casa na frente do marcador, mas Minamino (a passe de Diogo Jota) e Matip assinaram a reviravolta.