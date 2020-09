Liverpool goleia Lincoln City para a Taça da Liga na estreia de Diogo Jota

JN Ontem às 23:31 Facebook

Twitter

Partilhar

O Liverpool está nos oitavos de final da Taça da Liga inglesa depois de esta quinta-feira ter vencido, fora, o Lincoln City, da League One, por 7-2, numa partida que marcou a estreia do internacional português Diogo Jota pelos "reds".

O triunfo do campeão inglês começou a ser desenhado logo aos 9 minuto, por Xherdan Shaqiri, com Takumi Minamino a aumentar aos 18. Dois golos quase seguidos de Curtis Jones (32 e 36) elevaram a vantagem do Liverpool para os 4-0, resultado com que se atingiu o intervalo.

No segundo tempo, os golos dos "reds" continuaram a surgir. Logo no recomeço Takumi Minamino fez o segundo à conta pessoal e quinto da equipa.

Tayo Edun (60 minutos) e Lewis Montsma (67) ainda reduziram duas vezes a diferença, mas Marko Grujic (65) e Divock Origi (89) voltaram a fazer funcionar o marcador para o Liverpool.

Destaque ainda para a estreia do internacional português Diogo Jota com a camisola dos "reds", ao ser chamado a jogo por Jurgen Klopp aos 57 minutos para substituir Harvey Elliot.

Nos outros encontros, o Manchester City recebeu e venceu o Bournemouth, por 2-1, com golos de Liam Delap (18) e de Phil Foden (75), com Sam Surridge (22) a marcar pelo meio para os forasteiros. Já o Aston Villa foi ao terreno do Bristol impor-se, por 3-0, com tentos de Anwar El-Ghazi (11), Bertrand Traore (14) e Ollie Watkins (73).

Os oitavos de final estão agendados para 30 de setembro e colocam frente a frente as seguintes equipas: Aston Villa-Stoke City, Brentford-Fulham, Brighton-Manchester United, Burnley-Manchester City, Everton-West Ham, Leyton Orient/Tottenham Hotspur-Chelsea, Liverpool-Arsenal, Newport County-Newcastle United.

Eis os resultados dos 16 avos de final da Taça da Liga Inglesa:

Terça-Feira

Leyton Orient-Tottenham Hotspur (adiado)

Newport County-Watford, 3-1

West Bromwich-Brentford , 2-2 (4-5 nas grandes penalidades)

West Ham-Hull City, 5-1

Luton Town-Manchester United, 0-3

Quarta-feira

Fulham-Sheffield Wednesday, 2-0

Millwall-Burnley, 0-2

Preston North End-Brighton, 0-2

Stoke City-Gillingham, 1-0

Chelsea-Barnsley, 6-0

Fleetwood Town-Everton, 2-5

Leicester City-Arsenal, 0-2

Morecambe-Newcastle United, 0-7

Quinta-feira

Bristol-Aston Villa, 0-3

Lincoln City-Liverpool, 2-7

Manchester City-Bournemouth, 2-1