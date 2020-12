Nuno Barbosa Hoje às 21:52 Facebook

Uma segunda parte para esquecer por parte do Wolverhampton transformou-se, este domingo, numa derrota, por 4-0, em Anfield Road. Perante dois mil adeptos, que cumpriram a tradição de cantar o hino "You Will Never Walk Alone", o Liverpool somou os três pontos e igualou o Tottenham, de José Mourinho, no topo da tabela classificativa da Premier League.

Pelo relvado de Anfield passaram nove jogadores português: Diogo Jota foi suplente utilizado nos reds; Rui Patrício, Nélson Semedo, Rúben Neves, João Moutinho, Pedro Neto e Podence foram titulares no Wolverhampton, sendo que Nuno Espírito Santo ainda lançou, a partir do banco, Vitinha e Fábio Silva.

Foi ainda na primeira parte que o Liverpool se adiantou no marcador, com um golo de Salah, aos 24 minutos.

Foi com os reds a vencerem por 1-0 que o jogo chegou ao intervalo. O minuto 13 da etapa complementar, 58 no total, foi de azar para o Wolverhampton, que viu Wijnaldum a ampliar a vantagem do Liverpool.

Aos 67 foi a vez de Joel Matip colocar o respetivo nome na lista de marcadores, assinando o terceiro do Liverpool e da partida também.

O marcador foi fechado por um jogador português, mas não pelo que joga no Liverpool. Uma infelicidade de NélsonSemedo, que marcou na própria baliza, consumou a goleada dos reds.

Com este triunfo, o Liverpool igualou o Tottenham no topo da classificação. Spurs e reds têm 24 pontos, mais dois do que o Chelsea, que fecha o pódio.