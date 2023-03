Liverpool humilha Manchester United e vence por 7-0

O Liverpool goleou (7-0), este domingo, o Manchester United em jogo a contar para a 26.ª jornada da Liga inglesa. Gakpo, Darwin e Salah, com um bis, e Firmino marcaram os golos do resultado histórico para os "reds".

Foi uma tarde de pesadelo para os "red devils", que levaram que contar de Anfield. O Manchester United perdeu (7-0) na visita ao Liverpool, num jogo que contou com golos para todos os gostos e em que os "reds" tiraram proveito da derrota do Tottenham diante do Wolverhampton na véspera, para recuperar terreno na classificação.

Cody Gakpo, outrora tão desejado por Erik ten Hag, treinador do United, inaugurou o marcador perto do intervalo, depois de uma assistência de Robertson e disparar cruzado para o fundo das redes de De Gea. A segunda parte começou como acabou a primeira, com os "reds" a marcarem, desta vez por Darwin Núñez, de cabeça, num lance com alguma confusão à mistura e, a partir daí, foi uma chuva de golos em Anfield.

Três minutos depois, Gakpo bisou e Mohamed Salah, ao minuto 66, fez o quarto golo depois de uma rápida jogada de contra-ataque e boa combinação com Darwin. O uruguaio bisou nove minutos depois, assim como Salah, que voltaria a marcar ao minuto 83 e ultrapassou Robbie Fowler como o maior goleador do Liverpool na Premier League. Firmino, que entrou na reta final do jogo, fechou a contagem.

Com este triunfo, o Liverpool soma agora 42 pontos e está a três do Tottenham, que tem mais um jogo disputado. Já o Manchester United, que não perdia há 11 jogos e sofreu a goleada mais pesada da temporada, mantém-se no terceiro lugar com 49 pontos.