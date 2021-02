Liverpool impedido de jogar na Alemanha devido a restrições

JN Hoje às 19:20 Facebook

O encontro da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões que coloca frente a frente os alemães do Leipzig e os ingleses do Liverpool, marcado para 16 de fevereiro, está em risco de não se irá realizar na Alemanha devido às proibição de entrada de pessoas oriundos de países com mutações da covid-19, como é o caso do Reino Unido.

A informação foi avançada esta quinta-feira pela Sky Sport, com o canal televisivo a avançar que as autoridades germânicas não se mostraram disponível para abrir uma exceção para os "reds" poderem jogar na Red Bull Arena.

Segundo o mesmo órgão, a UEFA estará em negociações com as federações alemã e inglesa de futebol para tentar encontrar uma solução para desbloquear este entrave. Uma das hipóteses poderá ser a de inverter a ordem da eliminatória e os alemães jogarem primeiro em Inglaterra, transferir a eliminatória para um local neutro ou, em última instância, reduzi-la a um só jogo.