Liverpool jogará em dias seguidos em países diferentes

Os "reds" anunciaram esta terça-feira que vão disputar os quartos-de-final da Taça da Liga inglesa a 17 de dezembro, um dia antes de começar o Mundial de Clubes.

As ameaças de Jurgen Klopp não se confirmaram e o Liverpool não faltará aos quartos de final da Taça da Liga inglesa, mas será uma equipa de emergência aquela que defrontará o Aston Villa, devido ao congestionamento do calendário.

Sem mais datas disponíveis, ficou definido que esse jogo se disputará a 17 de dezembro, um dia antes de o campeão europeu começar a participação no Mundial de Clubes, no Qatar.

"Por isso, o clube vai utilizar duas equipas diferentes, uma vai participar no Mundial de Clubes e a outra na Carabao Cup", lê-se no comunicado do Liverpool. O mais certo é que também o treinador, Jurgen Klopp, não esteja no duelo com o Aston Villa.

"O clube assume que o cenário não é o ideal, mas é o que defende os melhores interesses da competição", acrescenta.