Liverpool muito contestado em Leeds

A criação da Superliga Europeia está a ser muito contestada por vários clubes. Um deles foi o Leeds, que aproveitou a receção ao Liverpool, esta segunda-feira, para se manifestar contra a nova prova de clubes, da qual os "reds" são um dos 12 fundadores.

À porta do estádio de Elland Road, vários adeptos exibiram cartazes com mensagens como "Adeptos antes das finaças" ou "Não à Superliga".

"Amor pelo jogo da classe trabalhadora, arruinado pela ganância e corrupção. Descanda em Paz LFC [Liverpool]. Obrigado pelas memórias", pode ler-se num outro cartaz.

Nos céus, um avião sobrevoou o estádio com uma faixa "Diz não à Superliga".

A contestação estendeu-se para o lado de dentro do estádio, com os jogadores do Leeds a também criticarem a Superliga Europeia. Durante o aquecimento vestiram camisolas com a frase "Liga dos Campeões merece-a" na frente e "futebol é para os adeptos" nas costas.