Liverpool oficializa saída de quatro jogadores no final da temporada

Liverpool oficializou, esta quarta-feira, as saídas de Roberto Firmino, Naby Keita, James Milner e Alex Oxlade-Chamberlain no final desta temporada, quando os quatro jogadores terminam os respetivos contratos com o clube da Liga inglesa de futebol.

Em comunicado divulgado no site oficial, os "reds" referem que "o quarteto vai iniciar um novo capítulo nas respetivas carreiras após o final da temporada 2022/23, depois de terem ajudado os "reds" a alcançar algumas das maiores conquistas durante a sua permanência em Anfield".

O Liverpool recorda, na mesma nota, que os quatro jogadores participaram nas conquistas da Liga dos Campeões, da Supertaça Europeia, do Mundial de clubes, todos em 2019, da Premier League, em 2019/20, além da Supertaça inglesa, Taça da Liga inglesa e Taça de Inglaterra, estas na época passada.

James Milner, que é um dos capitães de equipa, está a cumprir a oitava época no Liverpool, a que chegou em 2015/16, proveniente do Manchester City, na mesma altura em que o avançado brasileiro Roberto Firmino foi contratado aos alemães do Hoffenheim.

Cobiçado pelo Brighton, Milner, de 37 anos, cumpriu até à data 330 jogos e marcou 26 golos pelos "reds", enquanto Firmino, de quem se diz estar a caminho do FC Barcelona, soma 360 partidas e 109 tentos pelo clube inglês.

Oxlade-Chamberlain, de 29 anos, transferiu-se do Arsenal para Anfield Road em 2017/18, contabilizando 145 encontros e 18 golos pelo Liverpool, num percurso marcado por uma grave lesão num joelho.

Já o médio Naby Keita, de 28 anos, internacional pela Guiné-Conacri, foi contratado aos alemães do Leipzig em 2018/19, contando com 129 jogos e 11 tentos pelo emblema inglês.