Liverpool passeia no clássico e lidera a Premier League

JN Ontem às 22:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Os "reds" golearam o Manchester United e ultrapassaram o Manchester City, à condição. Jogo marcado pelas manifestações de apoio a Cristiano Ronaldo.

O Liverpool assumiu, esta terça-feira, ainda que à condição, a liderança da Premier League, depois de mais uma grande vitória sobre o rival Manchester United. Depois do 0-5 em Old Trafford, um 4-0 em Anfield. Dois jogos e uma diferença de... 9-0.

Sem Cristiano Ronaldo, os "red devils" voltaram a deixar uma imagem muito pobre e quase nem discutiram o resultado.

O ex-portista Luis Díaz marcou logo aos cinco minutos, antes de Salah fazer o 2-0 a meio da primeira parte.

A superioridade da equipa de Jurgen Klopp foi notória do princípio ao fim, pelo que o terceiro golo apareceu sem surpresa, assinado por Sadio Mané, antes de Diogo Jota assistir Salah para o 4-0. Do lado do Manchester United, Diogo Dalot e Bruno Fernandes foram titulares.

Com este resultado, o Liverpool ultrapassa o Manchester City, que defronta o Brighton amanhã, enquanto o Manchester United desperdiça pontos importantes na luta pelo quarto lugar.