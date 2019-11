Liverpool prepara-se para dois jogos ao mesmo tempo

Hoje às 22:39 Facebook

Jurgen Klopp é o da ideia, que promete uma estreia mundial. O treinador alemão protesta com a sobrecarga da agenda e ameaça separar o plantel do Liverpool em dois para duas partidas simultâneas, para a Taça da Liga e o Mundial de Clubes, lá para dezembro.

A questão já tinha sido levantada por Jurgen Klopp, na semana passada e na perspetiva de um calendário alucinante, ainda mais depois de o Liverpool se ter qualificado para os quartos de final da Taça da Liga de Inglaterra, que terá de disputar com o Aston Villa, em dezembro.

Problema maior: a eliminatória com o clube de Birmingham coincidirá com o Mundial de Clubes, que se disputará no Qatar e no qual os "reds" comparecerão na qualidade de campeões da Europa.

Solução menor: segundo o "Telegraph", o Liverpool não está para encontrar data alternativa num calendário já carregadíssimo e poderá optar por uma saída inédita, ou seja, dividir o plantel ao meio e disputar as duas competições ao mesmo tempo.

Conclusão: entre o plantel principal e as reservas, Klopp tem de encontrar um mínimo de 36 jogadores para preencher as fichas técnicas dos dois desafios; e o próprio treinador alemão terá de testar a omnipresença.