Liverpool prossegue passeio rumo ao título com goleada ao Southampton

O Liverpool prosseguiu, este sábado, o passeio rumo a um título que lhe escapa há 30 anos, ao golear (4-0) em casa o Southampton na 25.ª jornada da Liga inglesa.

Os reds, campeões europeus no último ano, procuram uma cereja no topo do bolo, o título na Premier League, conquista que perseguem há muitos anos, desde o triunfo de 1989/90, quando as estrelas eram Grobbelaar, Dalglish ou Ian Rush.

Esta época, o sonho está mais perto do que nunca, nas mãos do alemão Jürgen Klopp e no relvado com Allison Becker, van Dijk, Henderson, Milner, Firmino, Sadio Mané ou Mo Salah, os obreiros do sucesso a cada fim de semana.

Hoje, na 16.ª vitória consecutiva no campeonato, foi preciso esperar pela segunda parte para os reds acelerarem e resolverem o jogo com o Southampton, com golos de Oxlade-Chamberlain, aos 47 minutos, Henderson, aos 60, e um bis de Salah, aos 72 e 90.

O triunfo de hoje à tarde deixa o Liverpool com mais 22 pontos do que o campeão inglês em título, o Manchester City, que visita no domingo o Tottenham, de José Mourinho, e que ocupa a sétima posição.

Com a perspetiva de Bruno Fernandes se estrear hoje pelo Manchester United, poucos dias depois de ter assinado pelos red devils, num dia em que a equipa recebe o Wolverhampton, a jornada abriu com o empate entre Leicester (3.º) e Chelsea (4.º), a 2-2.

O central Rudiger foi o homem do jogo, ao inaugurar o marcador para o Chelsea, e ao fazer o 2-2 já depois de os foxes marcaram, por Harvey Barnes, aos 54, e Benjamin Chilwel, aos 64.

Nos outros jogos, o Everton, mesmo reduzido a dez jogadores, por expulsão de Fabian Delph, com segundo amarelo, recuperou de uma desvantagem de 2-0 e venceu por 3-2, em casa do Watford (19.º), o que permitiu aos toffees subirem ao nono lugar.

Nesta 25.ª ronda, em bom plano esteve também o Sheffield United, equipa proveniente do Championship, que venceu - fora o Crystal Palace (13.º) -- e subiu ao quinto lugar 'europeu', à espera do que fará o United nesta jornada.