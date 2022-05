Liverpool quer ataque refrescado com Darwin

Face à derrota na final da Liga dos Campeões, o Liverpool pensa rejuvenescer a linha ofensiva e Darwin ganha cada vez mais peso como hipótese para substituir Sadio Mané, que está na agenda do Bayern de Munique.

As boas exibições do avançado uruguaio frente aos "reds" na Liga dos Campeões convenceram o treinador Jurgen Klopp e o clube inglês deve avançar com uma proposta ao emblema da Luz. O Real Madrid, que se sagrou campeão europeu, e o Manchester United são outros clubes interessados num processo que está a ser liderado pelo empresário Jorge Mendes.

Os encarnados contam fazer um encaixe de 80 milhões com venda de Darwin. Entretanto, Rui Costa, presidente das águias, deu os parabéns à equipa de juniores pela conquista do título nacional. "Parabéns aos jogadores, equipa técnica, staff e a toda a direção do Benfica Campus", escreveu, no site do clube.