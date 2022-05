Liverpool-Real Madrid: rivais recheados empurrados pelos adeptos

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 09:30 Facebook

João Carlos Teixeira e Secretário revelam os motivos do Liverpool e Real Madrid serem clubes carismáticos.

Numa era onde os clubes mais endinheirados começam a dominar o futebol, os adeptos não esquecem os mais ricos em história, aqueles que contam com uma legião de adeptos por todo o Mundo e ainda colecionam títulos no museu. Liverpool e Real Madrid fazem parte desse lote e competem hoje (20 horas, Eleven Sports 1/TVI), na final da Liga dos Campeões.

Para Carlos Secretário, antigo defesa do Real Madrid e F. C. Porto, o clube espanhol é adorado pela dimensão à escala planetária. "Tem uma visibilidade enorme, um estádio fantástico e os melhores jogadores do Mundo", explica, ao JN. O passado faz com que o Real Madrid seja dos clubes mais apoiados pelas novas gerações, fruto das 13 Ligas dos Campeões no palmarés e por ter sempre jogadores carismáticos.