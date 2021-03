Liverpool sofre oitava derrota na Liga frente ao Chelsea

JN/Agências Ontem às 23:14 Facebook

O campeã Liverpool sofreu esta quinta-feira a oitava derrota na Liga inglesa, quinta em casa, ao perder na receção ao Chelsea, por 1-0, em jogo antecipado da 29.ª jornada.

Esta derrota acaba por ter contornos ainda mais negativos, uma vez que, nunca na história, o Liverpool perdeu cinco jogos consecutivos em casa para todas as competições.

O regresso do internacional português Diogo Jota à equipa - foi lançado por Jurgen Klopp aos 62 minutos, após quase três meses de fora por lesão, pouco ou nada acrescentou ao jogo dos "reds", que, apesar de terem sofrido apenas um golo, podiam ter consentido mais.

O avançado germânico Timo Werner (24) introduziu na baliza defendida pelo brasileiro Alisson, mas viu o golo ser-lhe anulado, face a um fora de jogo 'milimétrico' descortinado pelo VAR.

A diferença em campo era gritante e o golo acabou mesmo por acontecer, pelos pés do, provavelmente, melhor jogador dos 'blues, Mason Mount, quando decorria o minuto 42, num lance em que progrediu como quis pela defesa da casa, antes de disparar para o fundo das redes.

O duelo de técnicos germânicos entre Klopp e Tuchel acabou por sorrir ao novato na Premier League, que, assim, coloca o Chelsea no quarto posto da prova, com 47 pontos, contra os 46 do quinto classificado Everton e 45 do sexto West Ham, enquanto o atual campeão é sétimo, com 43. "Hammers" e "toffees" têm menos um jogo.