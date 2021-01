Liverpool sofre primeira derrota em Anfield

JN/Agências Hoje às 22:42 Facebook

O Liverpool continua a atravessar um momento conturbado tendo perdido, esta quinta-feira, pela primeira vez em Anfield Road para a Premier League, frente do Burnley, por 1-0, em jogo em atraso da 18.ª jornada.

Um golo de Ashley Barnes, aos 83 minutos, de grande penalidade, ditou a terceira derrota dos reds, que somaram o quinto jogo seguido sem vencer na Premier League e ficaram mais longe do trio que ocupa o pódio, Manchester United, Manchester City e Leicester, que venceram os respetivos jogos.

A formação comandada por Jurgen Klopp, que continua sem contar com o internacional português Diogo Jota, lesionado, voltou a ficar em branco numa partida da competição, somando o terceiro nulo nas últimas cinco rondas.

Os campeões ingleses mantêm-se no quarto lugar, com 34 pontos, a seis do líder Manchester United (40) e a quatro de City (38), segundo, e Leicester (38), terceiro.

Além disso, o Liverpool tem agora o Tottenham, de José Mourinho, a um escasso ponto de distância, sendo que na próxima semana as duas formações vão defrontar-se, em Londres, para a 20.ª jornada.

Por seu lado, o Burnley afastou-se da zona de despromoção e subiu ao 16.º lugar, com 19 pontos, sete acima da linha de água.