Liverpool também cai na Taça de Inglaterra

A temporada dos "reds" vai de mal a pior, com a equipa de Jurgen Klopp a ficar pelo caminho em mais uma competição.

Arredado da luta pelo título da Premier League (21 pontos de desvantagem para o líder Arsenal), afastado da Taça da Liga e agora eliminado da Taça de Inglaterra. A má temporada do Liverpool sofreu novo revés este domingo, com o afastamento da FA Cup às mãos do Brighton (2-1).

A equipa de Jurgen Klopp até marcou primeiro (Elliot), mas não conseguiu aguentar a reação do Brighton. Dunk empatou aos 38 minutos e Mitoma, aos 90+2, consumou a reviravolta.

Ao Liverpool, que entrou em 2022/23 a conquistar a Supertaça inglesa, resta apenas a Liga dos Campeões para tentar salvar a época