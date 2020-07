Liverpool triunfa em Brighton

JN Hoje às 22:47 Facebook

O Liverpool, que assegurou a conquista do título, impôs-se esta quarta-feira no terreno do Brighton, por 3-1, em jogo da 34.ª jornada da Liga Inglesa

Antes dos 10 minutos a equipa comandada por Jurgen Klopp já vencia por 2-0, com golos de Mohamed Salah (6) e Jordan Henderson (8). Em cima do intervalo Leandro Trossard reduziu para a formação da casa.

A pouco menos de 15 minutos do final, o egípcio Mohamed Salah bisou e deu mais tranquilidade aos "reds", que com este resultado somaram o 30.º triunfo na Premier League.

O Liverpool já assegurou a conquista do campeonato, que lhe fugia há 30 anos, liderando com 23 pontos de vantagem sobre o segundo, o Manchester City. O Brighton é 15.º classifiado.