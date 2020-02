Liverpool vai ter máquinas no estádio para reduzir desperdício alimentar

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 14:55 Facebook

O Liverpool comunicou que vai iniciar uma parceria com a empresa iugis com objetivo de reduzir o desperdício alimentar e tornar-se um clube mais sustentável.

O Liverpool irá utilizar a tecnologia da iugis, especializada em ajudar empresas a reduzir os restos alimentares. O clube instalou, no estádio, máquinas de reciclagem orgânica de alimentos que usam micro-organismos e oxigénio para transformar resíduos em água. A parceria vai estender-se pela Europa e Austrália.

"O nosso objetivo é ter um impacto significativo na forma como os resíduos alimentares são geridos. Trabalhar com um parceiro deste nível na Europa e na Austrália permite-nos mostrar a tecnologia inovadora que está disponível para reduzir as emissões de dióxido de carbono das empresas", afirmou Bill Papas, CEO da Iugis.

A parceria faz parte da campanha "Reds Going Green", que tem como objetivo tornar o Liverpool uma instituição mais sustentável a nível ambiental. O clube já toma várias medidas para reduzir o uso de plástico e tem uma área em Marlborough Road designada para cultivar comida para alimentar os adeptos em dias de jogo.

"Estamos focados em tornar-nos mais amigos do ambiente e temos dado passos importantes para sermos um clube verdadeiramente sustentável. Esta parceria é mais um passo para chegar a esse objetivo", referiu Billy Hogan, diretor e chefe comercial do Liverpool, em comunicado no site oficial.