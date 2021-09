Liverpool vence Crystal Palace e sobe ao topo da Premier League

JN/Agências Hoje às 19:00 Facebook

O Liverpool, próximo adversário do F. C. Porto na Liga dos Campeões, isolou-se, este sábado, provisoriamente, na liderança da Liga inglesa, ao vencer por 3-0 na receção ao Crystal Palace, em jogo da quinta jornada.

Com o internacional português Diogo Jota de início, foram os outros dois elementos do ataque que resolveram o encontro a favor dos 'reds': Sadio Mané inaugurou o marcador, aos 43 minutos, antes de o egípcio Mohamed Salah dilatar a vantagem e assinar o quarto tento na presente edição da Premier League, aos 78.

Aos 90 minutos, Naby Keita limitou-se a fixar o resultado a favor da formação comandada por Jürgen Klopp, que saltou para a liderança da prova, com 13 pontos, mais dois do que um quarteto formado por Manchester United, Chelsea, Everton, todos com menos um jogo, e Manchester City.

Os citizens, que contaram com os portugueses Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva no onze, cederam um nulo (0-0) na receção ao Southampton e desperdiçaram a possibilidade de se isolarem no segundo posto.

Já os 'saints' continuam sem vencer esta temporada e confirmaram o estatuto de 'reis' dos empates, tendo somado a quarta igualdade, que lhes confere o 15.º posto, com quatro pontos, mais um do que o Wolverhampton, treinado pelo português Bruno Lage, que perdeu em casa, por 2-0, diante do Brentford e averbou a quarta derrota em cinco rondas.

Ivan Toney, aos 28 minutos, de grande penalidade, e Bryan Mbeumo, aos 34, anotaram os tentos dos visitantes, numa partida na qual José Sá, Nélson Semedo, João Moutinho, Rúben Neves e Trincão foram titulares pelos 'wolves', e Daniel Podence e Fábio Silva entraram no segundo tempo.

O Arsenal, que ocupa um modesto 12.º posto, conseguiu a segunda vitória seguida na Premier League, no terreno do penúltimo classificado, Burnley, por 1-0, graças a um golo do norueguês Martin Odegaard, aos 30 minutos.

No fundo da tabela segue o Norwich, a única formação ainda sem qualquer ponto e que foi derrotada em casa pelo Watford, por 3-1. Emmanuel Dennis e Ismaila Sarr, este por duas vezes, assinaram os golos dos 'hornets', enquanto o finlandês Teemu Pukki marcou para os 'canaries'.