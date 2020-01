Liverpool vence e lidera com 16 pontos de avanço com menos um jogo

Hoje às 19:32 Facebook

Twitter

Partilhar

São 22 jogos na Premier League, 21 triunfos e um empate. O Liverpool segue imparável no topo da classificação e, este domingo, venceu (2-0) o Manchester United, que, ainda assim, continua a ser a única equipa que tirou pontos (dois) ao conjunto de Jurgen Klopp.

Virgil van Dijk (14) e Mohamed Salah (90+3) marcaram os golos do triunfo do Liverpool sobre o Manchester United. Nos red devils, o português Diogo Dalot foi lançado aos 87 minutos, numa altura em que a equipa procurava desesperadamente o empate, acabando por sofrer o golo que sentenciou o jogo, por Salah, que foi assistido pelo guarda-redes Alisson Becker.

No outro jogo do dia, igualmente referente 23.ª jornada da liga inglesa, o Leicester perdeu a oportunidade de regressar ao segundo lugar, ao perder no terreno do Burnley, por 2-1. A equipa do lateral Ricardo Pereira (jogou os 90 minutos) ainda se adiantou no marcador, por Barnes (33m), mas acabou por consentir a reviravolta à equipa da casa, com golos de Chris Wood (56) e Ashley Westwood (79).

Esta jornada da Premier League, refira-se, registou cinco empates num total de 10 jogos. Recorde os resultados dos jogos disputados no sábado:

Watford-Tottenham, 0-0

Norwich-Bournemouth, 1-0

Southampton-Wolverhampton, 2-3

West Ham-Everton, 1-1

Manchester City-Crystal Palace, 2-2

Brighton-Aston Villa, 1-1

Arsenal-Sheffield United, 1-1

Newcastle-Chelsea, 1-0