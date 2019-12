Liverpool vence no terreno do Leicester e reforça liderança

Hoje às 23:18 Facebook

O líder Liverpool goleou, esta quinta-feira, por 4-0 na visita ao Leicester, segundo classificado da Liga inglesa, ampliando para 13 pontos a vantagem sobre o mais direto perseguidor e somando a 17.ª vitória em 18 jogos.

O campeão europeu e mundial Liverpool entrou dominador no encontro da 19.ª ronda e foi com naturalidade que se adiantou no marcador, aos 31 minutos, através do avançado brasileiro Roberto Firmino, com o 1-0 a persistir até ao intervalo, depois de Kasper Schmeichel ter negado com uma defesa fantástica o segundo golo dos "reds".

Na segunda parte, o Leicester ainda tentou responder, mas a formação orientada pelo alemão Jurgen Klopp matou o jogo com três golos no espaço de oito minutos, com James Milner (de penálti), Roberto Firmino e Trent Alexander-Arnold a marcarem aos 71, 74 e 78 minutos.

Firmino e Alexander-Arnold foram as grandes figuras da partida, dividindo o protagonismo, com o primeiro a bisar graças a duas assistências do jovem inglês de 21 anos, que depois marcou o último golo do encontro.

Com a vitória no terreno do Leicester, que contou os 90 minutos com o português Ricardo Pereira, o Liverpool, que tem menos um jogo disputado, soma já 52 pontos, em 18 partidas, enquanto os "foxes", que perderam a invencibilidade em casa, têm 39, em 19, e correm o risco de serem ultrapassados pelo Manchester City na segunda posição da 'Premier League'.

A equipa de Guardiola segue com 38 pontos e desloca-se na sexta-feira ao terreno do Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, e, em caso de vitória no encontro que vai fechar o "boxing day", pode ficar com 41 pontos (mas mais uma partida do que o líder Liverpool).

O Liverpool, que só perdeu dois pontos no campeonato (1-1 no reduto do Manchester United, em 20 de outubro, na nona jornada), está, assim, muito bem lançado para conquistar um cetro que lhe escapa desde a longínqua temporada de 1989/90.

Nos outros jogos do dia, o Manchester United colocou-se a quatro pontos do quarto lugar, o último de acesso à Liga dos Campeões, ao bater em casa o Newcastle por 4-1. A formação forasteira, que seguia empatada com os anfitriões na tabela classificativa, adiantou-se no marcador aos 19 minutos, por Matthew Longstaff, mas os "red devils" deram a volta e resolveram o jogo e venceram por 4-1.

Com este resultado, o Manchester United isolou-se, provisoriamente, no sétimo lugar, com 28 pontos, apenas menos quatro do que o Chelsea, quarto classificado, que perdeu por 2-0 na receção ao Southampton.

A formação de Manchester encurtou também a distância para o sexto, o Sheffield United, que não conseguiu melhor do que um empate 1-1 na receção ao Watford, e manteve-se a um ponto do Tottenham, de José Mourinho, vencedor por 2-1 na receção ao Brighton.

Por seu lado, o Newcastle, que somava três vitórias nos últimos quatro jogos, segue no 10.º lugar, com 25 pontos.