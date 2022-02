Liverpool vence Norwich na estreia de Luís Diaz a marcar

JN/Agências Hoje às 17:48 Facebook

O Liverpool colocou-se, este sábado, provisoriamente, a seis pontos do líder Manchester City depois de receber e vencer o Norwich City, por 3-1, na estreia a marcar do ex-portista Luís Diaz na liga inglesa.

Em Anfield Road, em encontro da 26.ª jornada, o extremo colombiano, que trocou o F. C. Porto pelos "reds" em janeiro, na reabertura do mercado de transferências, selou o triunfo da equipa da casa aos 81 minutos, numa partida em que Diogo Jota esteve ausente por causa de lesão.

O Norwich, que está de regresso ao último lugar, até chegou a estar em vantagem, aos 48 minutos, com um golo do kosovar Rashica, mas o Liverpool deu a volta ao marcador pelo senegalês Mané e pelo egípcio Salah, aos 64 e 67.

O Liverpool continua em segundo e colocou-se a seis pontos do Manchester City e espera agora por um deslize dos "citizens" na receção de hoje ao Tottenham para poder reentrar na luta pelo título inglês.

Veja o golo de Luis Díaz:

No terceiro posto, mas a 13 pontos da liderança, segue o Chelsea, que venceu no campo do vizinho Crystal Palace, por 1-0, com um golo tardio do marroquino Ziyech, aos 89 minutos.

Também em Londres, o West Ham falhou a possibilidade de subir à condição ao quarto posto, que dá acesso à Liga dos Campeões, ao empatar (1-1) com o novo milionário Newcastle, que continua em recuperação na Premier League. Os "magpies" somaram o quinto jogo sem perder e seguem no 17.º posto, já quatro pontos acima da zona de despromoção.

Igualmente na capital britânica, Cedric Soares foi titular e Nuno Tavares não saiu do banco de suplentes no triunfo do Arsenal sobre o Brentford, por 2-1, resultado que permitiu aos "gunners" colarem-se ao West Ham no quinto posto.

Em Birmingham, o Watford abandonou o último lugar da Premier League ao bater o Aston Villa, por 1-0, no primeiro triunfo do técnico Roy Hodgson, de 74 anos, que saiu da reforma para tentar manter os "hornets" no principal escalão inglês.

Em crise continua o Everton, que desta vez perdeu no campo do Southampton, por 2-0, e ficou no 16.º posto a apenas quatro pontos da zona proibida.