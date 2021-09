Liverpool vence o Leeds com Diogo Jota a titular

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 18:31 Facebook

O Liverpool venceu, este domingo à tarde, o Leeds por 3-0, num jogo em que Diogo Jota foi titular e que ficou marcado pela grave lesão de Harvey Elliott.

Em jogo da quarta jornada da Liga inglesa, o Liverpool deslocou-se ao terreno do Leeds United com Diogo Jota a titular, na tentativa de igualar o Chelsea e o Manchester United no topo da tabela classificativa.

Aos 20 minutos, Salah abriu o marcador, assistido por Alexander-Arnold, e chegou aos 100 golos com a camisola do Liverpool. Já na segunda parte, o brasileiro ex-Rio Ave Fabinho fez o 2-0, com Sadio Mané a marcar o 3-0 final aos 92 minutos.

Diogo Jota foi titular no encontro que ficou marcado pela lesão de Harvey Elliott, que ficou com muitas queixas depois de uma entrada de um jogador adversário.

Com esta vitória, o Liverpool soma os mesmos 10 pontos que Chelsea e Manchester United, com as três equipas a liderarem, até ao momento, a Liga inglesa.