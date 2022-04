Liverpool vence o Villarreal e dá um passo rumo à final

Um autogolo de Estupiñan e Sadio Mané marcaram os golos da vitória dos "reds" na primeira mão da meia final da Liga dos Campeões.

O Liverpool venceu esta noite o Villarreal por 2-0, na primeira mão das meias finais da Liga dos Campeões. O auto-golo de Estupiñan e um tento de Sadio Mané colocaram a formação orientada por Jurgen Klopp na frente da eliminatória, dando um passo importante rumo à grande final da prova milionária.

O jogo foi quase sempre dominado pela equipa inglesa que, apesar de no primeiro tempo conceder algum espaço para o Villarreal chegar à sua baliza, esteve sempre mais perto do golo. A partida foi para o intervalo empatada, mas o filme da segunda parte foi diferente.

Thiago foi o primeiro a ameaçar as redes do clube espanhol, com um grande remate que só o poste conseguiu travar. Mas o Liverpool, bem à sua imagem, ativou o modo rolo compressor e fechou o jogo de rajada. Jordan Henderson teve espaço no flanco direito e procurou servir os avançados com um cruzamento, mas este desviou em Estupiñan que acabou por colocar a bola dentro da própria baliza. Dois minutos depois, Salah serviu Mané para uma finalização de grande qualidade, fixando o marcador em 2-0.

O Liverpool desloca-se na próxima semana ao terreno do Villarreal (3 de maio, 20 horas) para a segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões.