Terceira vitória seguida dos portistas na Liga, num jogo em que os três golos foram atribuídos a jogadores dos algarvios. Dois treinadores vieram para a rua no meio de grande confusão

O F. C. Porto cumpriu a tradição de sair com os três pontos de Portimão, onde ganhou sempre desde que a equipa algarvia regressou ao escalão principal, há quatro temporadas. Num jogo tumultuoso, sobretudo pela ação dos bancos e em especial dos dois treinadores, os dragões puseram-se a jeito de uma surpresa na segunda parte, mas um livre de Sérgio Oliveira garantiu-lhes um triunfo suado.

Na luta pela fuga à despromoção, o Portimonense assumiu uma estratégia defensiva, à procura de emperrar o ataque portista e de explorar a velocidade de Aylton Boa Morte, Beto e Anzai num eventual contragolpe. O japonês esteve perto de marcar logo aos três minutos, mas no resto da primeira parte praticamente só se jogou no meio-campo dos anfitriões.

Apesar da lentidão e da falta de espaço, e já sem Pepe, lesionado, o F. C. Porto foi empurrando o adversário para trás e chegou ao golo à beira do intervalo, num lance iniciado pelo talento de Corona e concluído na própria baliza por um dos três centrais do Portimonense, Lucas Possignolo. A fortuna protegeu os dragões nesse lance, embora não seja mentira dizer-se que só a equipa visitante tinha procurado o golo até então.

PUB

O Portimonense surgiu mais audaz no segundo tempo. Sucederam-se as bolas nas costas da defesa portista e, numa dessas jogadas, Candé restabeleceu o empate, mas os algarvios quase nem tiveram tempo para festejar. No lance seguinte, Sérgio Oliveira apontou um livre direto de forma magistral, que o ferro devolveu para as costas do guarda-redes Samuel e daí para a baliza, num golo creditado ao guarda-redes. Uma espécie de cúmulo da infelicidade.

Os dois treinadores foram expulsos após o 1-2 e os minutos restantes foram controlados pelo F. C. Porto, que, com Luis Díaz em foco, ainda desperdiçou um par de ocasiões para dilatar a vantagem.

POSITIVO

Tecatito foi o mais esclarecido em campo e iniciou o lance do primeiro golo dos portistas. Sérgio Oliveira bateu muito bem o livre e mereceu a sorte de a bola entrar.

NEGATIVO

Taremi esteve apagado no ataque dos dragões. Manafá e Zaidu pouco se viram na frente. A estratégia inicial do Portimonense pareceu sempre demasiado retraída.

ÁRBITRO

O VAR analisou os lances do 0-1 e do 1-1, mas nada havia de irregular para assinalar. Otávio caiu na área algarvia, aos 50 minutos, numa jogada muito suspeita.

Veja o resumo do jogo: