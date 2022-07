Livres no mercado: onze de jogadores sem clube vale quase 300 milhões

No primeiro dia de julho vários craques do futebol mundial terminaram contrato com os respetivos emblemas. Sem novidades numa possível renovação ou de um novo destino, para já encontram-se disponíveis para assinar por qualquer equipa, num onze avaliado em 297 milhões de euros, segundo os dados do Transfermarkt.

Guarda-redes:

Thomas Strakosha

Esteve quase toda a carreira ligado à Lazio e assumiu preponderância na baliza da formação italiana nas últimas seis épocas. Strakosha está avaliado em sete milhões de euros e tem sido ligado a uma transferência para Inglaterra, dado o possível interesse do Chelsea em garantir os serviços do guardião albanês.

Defesas:

Alessio Romagnoli

Chegou ao AC Milan em 2015 e era um dos pilares do centro da defesa dos "rossoneri". Foi campeão na última época e destaca-se por ser esquerdino, algo que, usualmente, é um fator apelativo aos treinadores num central. Aos 27 anos, está avaliado em 17 milhões de euros.

James Tarkowski

O defesa central inglês passou sete temporadas ao serviço do Burnley, onde não renovou contrato aos 29 anos. É um central experiente e que mostrou segurança nas últimas temporadas e poderá aproveitar a descida de divisão da formação inglesa para manter-se na Premier League, agora a custo zero. Tem uma avaliação de mercado de 22 milhões de euros.

Andreas Christensen

A transferência para o Barcelona é muito provável e não espanta. Apesar de ter tido pouco espaço no Chelsea, dada a qualidade dos colegas de posição, Christensen é um central que aos 26 anos pode dar boas exibições por várias épocas à formação orientada por Xavi. O dinamarquês está avaliado em 35 milhões de euros e poderá ser uma "pechincha" para o Barcelona a custo zero.

Médios:

Paul Pogba

O médio francês não renovou contrato com o Manchester United e terá, de acordo com a imprensa internacional, tudo alinhavado para regressar à Juventus, clube onde se destacou no futebol sénior. Está avaliado em 48 milhões de euros e apesar de nas últimas épocas nos "red devils" ter estado uns furos abaixo, a motivação de regressar a "casa" pode trazer aos relvados o melhor nível de Pogba.

Franck Kessié

Em cinco anos ao serviço do AC Milan a evolução de Kessié foi notória. É um dos médios mais completos da atualidade e dá uma enorme energia ao meio campo. Avaliado em 45 milhões de euros, está muito próximo de ser outro jogador livre a juntar-se ao Barcelona. Tendo em conta a saída do importante Frenkie de Jong, Xavi bem pode agradecer por esta "pechincha".

Christian Eriksen

Depois do susto no Campeonato da Europa 2020 Eriksen voltou aos relvados em janeiro para representar o Brentford. Apontou um golo e quatro assistências em 11 jogos pelo clube e conseguiu dar os primeiros passos para regressar à melhor forma. Ainda tem uma avaliação de mercado de 20 milhões de euros e a imprensa britânica já avançou com um possível interesse do Manchester United.

Extremos:

Ousmane Dembélé

O talentoso extremo francês não correspondeu às expectativas em Barcelona, muito por causa das várias lesões que contraiu. Segundo a imprensa internacional, pretendia auferir um salário mais elevado ao atual para renovar com os catalães, algo incomportável pelo clube dada a situação financeira. A espaços, mostrou com Xavi um pouco do seu melhor futebol, fator que captou a atenção do Chelsea na possível contratação do jogador. Está avaliado em 30 milhões de euros.

Jesse Lingard

Em 2020/21 o empréstimo ao West Ham entusiasmou os adeptos do Manchester United. Lingard mostrou um bom futebol, marcou nove golos e fez quatro assistências, mas a época passada não foi ao encontro do expectado. Nunca agarrou a titularidade e participou apenas em três golos dos "red devils". Com uma avaliação de 18 milhões de euros, não renovou contrato com o Man United e poderá regressar ao West Ham.

Avançados

Paulo Dybala

​​​​​​​O nível do craque argentino tem vindo a cair nas últimas épocas, mas a qualidade do avançado avaliado em 35 milhões de euros continua a sobressair em certos momentos. Dybala mantém a qualidade no pé esquerdo e a criatividade de outros anos mas a saída da Juventus pareceu ser o melhor e um novo capítulo, talvez no Inter de Milão, poderá ser uma lufada de ar fresco para o seu futebol.

Andrea Belotti

​​​​​​​Depois de sete épocas ao serviço do Torino e a ser um dos avançados mais goleadores da Liga italiana, Belotti despediu-se do clube para encontrar uma nova aventura. Aos 28 anos ainda tem muito futebol pela frente e o perfil de goleador poderá atrair alguns dos principais clubes mundiais. Está avaliado em 20 milhões de euros.