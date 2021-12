Livro sobre os 10 anos da presidência de Fernando Gomes apresentado no Porto

JN Hoje às 17:51 Facebook

Da autoria de João Marcelino, o livro "Fernando Gomes: 10 anos de Presidência na FPF" vai ser apresentado esta segunda-feira, na Associação de Futebol do Porto, a partir das 17.30 horas.

A obra tem 16 capítulos que destacam os momentos desportivos especiais, tal como a conquista do Euro2016 ou da Liga das Nações, e vai contar com Rui Moreira, Presidente da Câmara Municipal do Porto, na apresentação.

O livro, que conta com 350 páginas, tem ainda entrevistas de Cristiano Ronaldo, Fernando Santos, Tiago Craveiro ou Aleksander Ceferin, presidente da UEFA.