Llorente substitui lesionado Laporte na seleção espanhola

O defesa Diego Llorente foi chamado à seleção espanhola para substituir o lesionado Aumeric Laporte nos convocados para os quatro primeiros encontros da Liga das Nações A de futebol. O primeiro é frente a Portugal.

O defesa do Leeds United, de 28 anos e internacional em oito ocasiões, regressa à seleção espanhola quase um ano depois do último encontro, num particular também frente a Portugal.

O avançado Pablo Sarabia, que jogou esta época no Sporting, também está entre os convocados da Espanha, assim como os regressados Ansu Fati e Marco Asensio.

Luis Enrique promoveu também os regressos de Sergio Busquets, que esteve ausente nos dois jogos particulares disputados este ano, com a Albânia (2-1) e a Islândia (5-0), em março, bem como do defesa Íñigo Martínez e do médio Thiago Alcantara.

A Espanha defronta a seleção portuguesa em encontro marcado para 2 de junho, no estádio Benito Villamarín, em Sevilha, com início às 19.45 horas.