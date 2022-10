Lobos domaram leões e tiveram muita cabeça

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 23:21 Facebook

Num cabeceamento, Basso marcou o golo que deu ao Arouca a primeira vitória de sempre frente ao Sporting. Equipa de Amorim a 12 pontos do Benfica.

Entre dois importantes jogos europeus, o Sporting entrou em falso no regresso ao campeonato e foi derrotado pelo Arouca, que sorriu graças a um golo de Basso, na sequência pontapé de canto. Os leões perdem a oportunidade de ficar a um ponto do F. C. Porto, no segundo lugar, e estão agora a 12 pontos do líder Benfica. A equipa de Ruben Amorim sofreu a quarta derrota na Liga e perdeu pela primeira vez diante dos "lobos" que fizeram das fraquezas forças para garantir um resultado histórico.

Ruben Amorim arriscou imenso e promoveu cinco alterações no onze, após o empate com o Tottenham, da Liga dos Campeões, com destaque para a aposta nos jovens Nazinho e Essugo, mas também no regresso de Ricardo Esgaio às opções, que esteve apagado. Como resultado, a aposta em sangue fresco e alguma inexperiência saiu caro ao treinador leonino.