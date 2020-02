"Lobos" portugueses a zeros frente ao Leicester

Hoje às 22:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Um treinador e nove jogadores portugueses em campo e um fado sem golos. Wolverhampton e Leicester neutralizam-se na liga inglesa.

Nuno Espírito Santo, treinador, Patrício, Rúben Neves, Pedro Neto e Diogo Jota a titulares e ainda Podence e Moutinho, que entraram para as vagas de Jota e de Neves, para completerem a constelção portuguesa de Wolverhampton. E mais um, do lado do Leicester, o lateral direito Ricardo Pereira. Todos empatados.

Não faltaram oportunidades ao jogo de abertura da 26.ª jornada da liga inglesa, nesta noite de sexta-feira, mas ninguém foi capaz de acertar nas balizas. Foi o 12.º empate dos Lobos, que podem cair do sétimo lugar na conclusão da jornada.

O Leicester foi neutralizado pela quinta vez, mas mantém-se comodamente instalado no terceiro lugar do pódio e bem lançado ao apuramento direto para a Liga dos Campeões.