Hoje às 21:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Espírito Santo, Ruben Neves, Moutinho e Neto derrotados e eliminados pelo Manchester United (1-0).

Depois do empate em Wolverhampton (0-0), o jogo de repetição dos 16 de avos de final da Taça de Inglaterra, disputado no Estádio Old Trafford, nesta quarta-feira, sorriu ao Manchester United.

Um golo de Juan Mata bastou aos "red devils" para seguirem em frente na FA Cup.