Locatelli cedido à Juventus em dia calmo

O empréstimo do internacional italiano Manuel Locatelli à Juventus por parte do Sassoulo é a grande novidade de uma quarta-feira muito parada a nível de transferências. Em Portugal, o Braga vendeu Luther Singh ao Copenhaga e encaixou 1,1 milhões de euros.

Juventus: O internacional italiano Manuel Locatelli, campeão da Europa pela "squadra azzurra", foi cedido pelo Sassoulo até 2023, por empréstimo do Sassuolo, anunciou o emblema de Turim, que fica com uma cláusula de compra obrigatória. "Locatelli é 'bianconero'! O meio campo da 'Juve' fica enriquecido com outro nome jovem, de talento indiscutível. Manuel Locatelli, de 23 anos, nasceu em Lecco, em 08 de janeiro de 1998, e ingressou na Juventus vindo do Sassuolo", escreveu o clube no site oficial. De acordo com o comunicado divulgado, o clube de Turim indica que se trata de um empréstimo gratuito de duas temporadas, que incluiu a compra obrigatória do médio, sendo que o valor da cláusula está assente em 25 milhões de euros (ME), mas pode ascender aos 37,5 ME, caso sejam atingidos certos objetivos.

Nápoles: O central brasileiro Juan Jesus. de 30 anos, assinou contrato com o emblema napolitano por uma época, com mais uma de opção. O jogador tinha terminado contrato com a Roma em junho e desde então não tinha clube. Formado nas escolas do Internacional, Juan Jesus mudou-se para Itália em 2011, altura em que foi jogar para o Inter, clube que representou durante cinco temporadas.

Espanhol: O conjunto de Barcelona contratou o lateral direito espanhol Aleix Vidal, de 31 anos, que terminou o vínculo com o Sevilha. O jogador formalizou vínculo por duas temporadas, mais uma de opção.

Chelsea: O "blues" renovaram contrato com o avançado belga Michy Batshuayi até 2023 e emprestaram o jogador aos turcos do Besiktas. O jogador foi formado no Standard Liege, tendo jogado no Marselha (2014 a 2016), transferindo-se depois para o Chelsea. Sem conseguiu afrimar-se, foi emprestado ao Borussia Dortmund, Valência e Crystal Palace.

Braga: O extremo sul-africano Luther Singh foi transferido para os dinamarqueses do Copenhaga. O internacional, de 24 anos, chegou a Braga em 2016/17, mas nunca se impôs no clube minhoto, tendo jogado sobretudo na equipa B e, depois, sido emprestado a Chaves, Moreirense e Paços de Ferreira. A transferência valeu aos cofres bracarenses 1,1 milhões de euros por 80% do passe, mais um bónus de 300 mil euros mediante apuramento para as competições europeias por parte do clube da capital dinamarquesa.

Famalicão: O extremo Pedro Brazão é reforço dos minhotos, tendo assinado vínculo por cinco temporadas. O jogador, de 18 anos, chega do Nice, no qual se notabilizou, mas começou o trajeto futebolístico no Damaiense. O jovem foi lançado na Ligue 1 com apenas 16 anos e tornou-se, no decorrer da temporada 2018/2019, o português mais jovem de sempre a atuar numa das cinco principais liga europeias.

Moreirense: O defesa direito Paulinho assinou um contrato de uma temporada com os cónegos, clube pelo qual se estreou na Liga. O jogador, de 30 anos, terminou em janeiro uma experiência de ano e meio nos gregos do AEK Atenas e fez nove jogos pelo Gil Vicente na segunda metade da última época, já após ter alinhado por União da Madeira, Chaves e Braga. Formado entre F. C. Porto e Leixões, Paulinho experienciou uma primeira passagem pelo Moreirense de três temporadas, entre 2012/13 e 2014/15, que foi abrilhantada com a conquista do título da 2.ª Liga e consequente subida ao escalão principal, em 2013/14.