Logótipo dos Jogos Olímpicos é divulgado e alvo de críticas

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 11:15

O Logótipo oficial dos Jogos Olímpicos de Paris (2024) já foi divulgado mas a escolha não agradou a todos e alguns designers apontam críticas.

Os Jogos Olímpicos de Paris (2024) já têm logótipo. A imagem, divulgada esta semana, é composta pelo busto de Marianne, para refletir os valores da república francesa - igualdade, liberdade e fraternidade -, por uma medalha de ouro, como alusão à vitória e por uma chama.

Ora, apesar da simbologia, a verdade é que a escolha não agradou a todos. As reações, entre as quais as de alguns designers, têm sido tudo menos favoráveis. "Isto é um salão de cabeleireiros?", "É uma competição desportiva, não a semana da moda", foram algumas das críticas divulgadas pelo "Le Parisien".

Pela primeira vez na história, o logótipo será comum aos Jogos Olímpicos e aos Jogos Paralímpicos.

"Dar o mesmo símbolo a ambas as edições, não significa que não tenhamos tido em conta as particularidades tanto olímpicas como paralímpicas. É de facto um símbolo muito forte. Sobretudo, é um símbolo do compromisso de Paris2024 em fazer dos paralímpicos um acontecimento revolucionário que mudará a história do movimento", disse Marie-Amélie Le Fur, atleta paralímpica.