Lokomotiv não é à prova Dybala e permite reviravolta da Juventus

Hoje às 22:13 Facebook

Twitter

Partilhar

A equipa russa dos internacionais portugueses João Mário e Éder não conseguiu segurar a vantagem que levou para o intervalo, frente à Juventus, em Turim. Na segunda parte, o argentino Dybala soltou o génio e marcou os dois golos que garantiram a vitória da equipa italiana onde alinha Cristiano Ronaldo.

Neste mesmo Grupo D da Liga dos Campeões, a Juventus é líder com os mesmos sete pontos do Atlético Madrid, que venceu o Bayer Leverkusen. A equipa alemã ainda não somou qualquer ponto, enquanto o Lokomotiv soma três e está no terceiro posto.

A terceira ronda da fase de grupos da Champions também ficou completa no Grupo B. O Olympiacos, treinado por Pedro Martins, perdeu em casa com o Bayern Munique, por 3-2. El Arabi e Guilherme apontaram os golos dos gregos, que contaram a tempo inteiro com os portugueses José Sá, Rúben Semedo e Daniel Podence. Pelos alemães marcaram Lewandowski (dois) e Tolisso. No outro jogo do grupo, o Tottenham despachou o Estrela Vermelha, por 5-0, com golos de Kane (dois), Son (dois) e Lamela.

Contas feitas, o Bayern é líder com nove pontos, seguindo-se o Tottenham com quatro. O terceiro posto é do Estrela Vermelha, com três pontos, e na cauda da tabela está o Olympiacos com apenas um ponto.

No Grupo A, o Paris Saint-Germain foi à Bélgica golear o Brugge, por 5-0, com golos de Icardi (dois) e Mbappé (três). Já o Galatasaray perdeu em casa, por 1-0, frente ao Real Madrid. O único golo da partida foi da autoria de Toni Kroos. Os franceses lideram com nove pontos e são seguidos pelo Real Madrid, com quatro. O Brugge segue no terceiro posto, com dois pontos e o Galatasaray é último, com apenas um.

Por fim, o Grupo C da Champions. O Shakhtar, de Luís Castro, marcou dois golos (Konoplyanka e Dodo), mas também permitiu dois ao Dínamo Zagreb (Olmo e Orsic), terminando empatado. Já o City recebeu e goleou a Atalanta, por 5-1. Aguero (dois) e Sterling marcaram os golos dos ingleses, enquanto o dos italianos, o primeiro da partida, foi da autoria de Malinovsky. O Manchester City (sem Bernardo Silva e com Cancelo a entrar aos 71m), lidera a tabela com nove pontos; o Dínamo e o Shakhtar dividem o segundo lugar, com os mesmos quatro pontos, enquanto a Atalanta ainda não somou nenhum.