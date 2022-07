Lombalgia obriga Manuel Ugarte a parar

JN Hoje às 14:47 Facebook

O uruguaio Manuel Ugarte, substituído na primeira parte do jogo de apresentação dos leões, contra o Sevilha, junta-se a Jeremiah St. Juste no boletim clínico do Sporting.

Poucas horas depois de ter sido derrotado, nas grandes penalidades, no troféu '5 Violinos', o plantel do Sporting regressou ao trabalho, na Academia de Alcochete.

Rúben Amorim voltou a não poder contar em pleno com o defesa central neerlandês Jeremiah St. Juste, que fez treino condicionado, enquanto Manuel Ugarte recupera de uma lombalgia contraída no jogo com os sevilhanos, que o obrigou a ceder o seu lugar a Morita, aos 23 minutos.

Os titulares no jogo de ontem fizeram trabalho de recuperação física, num apronto que contou com a presença de vários jovens dos escalões secundários leoninos.

O plantel sportinguista folga amanhã e regressa aos treinos na manhã de quarta-feira.