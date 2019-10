London calling. Mourinho apontado ao Tottenham

Hoje às 12:46 Facebook

A RMC - Radio Monte Carlo garante que José Mourinho recusou o convite do Lyon para render Sylvinho e que o destino do treinador português será novamente Londres, agora para o Tottenham.

Em busca de um treinador para suceder ao brasileiro Sylvinho, que acaba de ser despedido, o presidente do Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, multiplicou as pistas e foi dar a José Mourinho, mas este recusou o convite e o cargo será, finalmente, ocupado por Laurent Blanc.

Na sequência da notícia, a RMC adianta que Mourinho se sentiu "muito lisonjeado" pelo convite do Lyon, mas que pretende voltar à liga inglesa. O português saiu do Manchester United no último inverno e quer voltar rapidamente à Premier League.

Sempre segundo as mesmas fontes, o destino do "Special One" deverá ser o Tottenham, para render Mauricio Pochettino, cada vez mais fragilizado, após um início de época calamitoso para as pretensões dos Spurs.