JN Hoje às 11:59, atualizado às 12:12 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente do F. C. Porto celebra, esta quarta-feira, 85 anos e, nos primeiros minutos do dia de aniversário, recebeu uma homenagem dos Super Dragões, que fizeram questão de lhe cantar os parabéns e estender uma tarja com a frase "Longa vida ao rei".

Veja o momento: