Lopetegui apresentado nos Wolves: "A força de um lobo está na alcateia"

Oficializado no Wolverhampton, clube pelo qual assinou um contrato válido até 2025, Júlen Lopetegui, antigo treinador do F. C. Porto, está confiante para a difícil missão de manter o clube na Premier League.

"Vamos ter uma tarefa difícil, mas se tivermos juntos vamos conseguir. Já li que a força de um lobo está na alcateia. Temos de ser uma boa alcateia e desenvolvermos todas as nossas capacidades enquanto equipa. Acredito que é da escuridão que surge sempre a luz. Este é um mote perfeito para nós", explicou Júlen Lopetegui, que revelou que poderia ter-se mudado para o Molineaux em 2016.

"Tive a possibilidade de vir para aqui, mas, no último minuto, mudei a minha decisão porque a seleção espanhola ligou-me. Há um mês, tive um problema pessoal com o meu pai, mas eles [dirigentes do clube] quiseram esperar pelo momento certo. Felizmente, a minha situação com o meu pai melhorou e agora estou aqui", disse o técnico espanhol.

O Wolverhampton, onde atuam os portugueses José Sá, Nelson Semedo, Toti Gomes, Rúben Neves, João Moutinho, Matheus Nunes, Gonçalo Guedes, Daniel Podence, Pedro Neto e Chiquinho, é último classificado da Premier League, com 10 pontos, menos quatro do que a primeira equipa acima da "linha de água", o Everton.

Curiosamente, a estreia de Júlen Lopetegui no banco dos Wolves, na Liga inglesa, será no estádio do Everton, no dia 26 de dezembro, quando o campeonato regressar após a pausa para se disputar a fase final do Mundial.

Júlen Lopetegui iniciou a temporada no Sevilha, acabando demitido, no mês passado, devido aos maus resultados. Nos Wolves, sucede a Steven Davis, que orientou a equipa após a saída do português Bruno Lage, no início de outubro.