Lopetegui despedido do Sevilha após derrota na Champions

Julen Lopetegui foi, esta quarta-feira, despedido do comando técnico do Sevilha. O clube espanhol somava apenas uma vitória em dez jogos esta temporada.

Já é oficial, O treinador espanhol Julen Lopetegui não resistiu ao mau resultado desta noite diante do Borussia Dortmund e foi despedido pouco depois da derrota por 4-1, a segunda em três jogos na Liga dos Campeões.

"O Sevilha demitiu Julen Lopetegui do cargo de treinador após o encontro com o Borussia Dortmund. Lopetegui encerra uma etapa de êxito, com três magníficas épocas em que os objetivos foram largamente alcançados, e uma quarta em que, no entanto, os resultados não têm sido os esperados, com o Sevilha a somar apenas cinco pontos em 21 possíveis na Liga espanhola", informaram os andaluzes em comunicado.

Nesta temporada, o treinador venceu apenas um jogo em dez encontros, depois de na última temporada o Sevilha ter lutado pela conquista do título espanhol. Lopetegui deixa o comando técnico do clube depois de quatro temporadas e com uma Liga Europa no Palmarés, após passagens por Rayo Vallecano, Real Madrid B, F. C. Porto (entre 2014 e 2016), seleção espanhola e Real Madrid.