Lopetegui empata sonho europeu de Marco Silva

Igualdade entre Fulham e Wolverhampton (1-1) na abertura da 25.ª jornada da Premier League.

Num jogo com muitas caras conhecidas do futebol português, Fulham e Wolverhampton empataram esta sexta-feira em Londres, na abertura da 25.ª jornada da liga inglesa (1-1). A equipa de Marco Silva, atual sexta classificada e envolvida na luta pelo acesso às competições europeias, desperdiçou uma boa oportunidade para igualar o Newcastle no quinto posto, enquanto os Wolves somaram um ponto importante na fuga à zona perigosa da tabela.

Com quatro portugueses no onze (José Sá, Nélson Semedo, Rúben Neves e Matheus Nunes), mais dois utilizados na segunda parte (Moutinho e Podence), os comandados de Julen Lopetegui estiveram na frente, graças a um golo do espanhol Pablo Sarabia, o primeiro do ex-Sporting desde que rumou a Inglaterra, após assistência de Raul Jiménez (ex-Benfica). Na segunda parte, o Fulham, com João Palhinha a tempo inteiro, chegou à igualdade, por intermédio do extremo israelita Manor Solomon.

Em França, o Lille ganhou ao Brest (2-1), no jogo que abriu a 25.ª ronda da Ligue 1. A equipa de Paulo Fonseca, que foi expulso nos descontos, chegou ao intervalo a perder, mas deu a volta no segundo tempo. Os portugueses Tiago Djaló e André Gomes foram titulares no Lille, que marcou o golo do triunfo perto do fim, com assistência do ex-boavisteiro Angel Gomes.

Em Espanha, o Bétis esteve perder 2-0 em Elche, mas virou o marcador com três golos nos últimos 25 minutos, depois de os anfitriões terem ficado reduzidos a nove jogadores no mesmo minuto e depois a oito, antes do decisivo 2-3.