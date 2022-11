Lopetegui perto de suceder a Bruno Lage no Wolverhampton

O antigo treinador do F. C. Porto Julen Lopetegui está perto de se tornar o técnico do Wolverhampton. Depois de ter recusado a proposta inicial dos "lobos" no mês passado, o espanhol estará em negociações avançadas com o clube de Molineux.

Julen Lopetegui deverá mesmo ser o próximo treinador do Wolverhampton (Wolves). De acordo com a Sky Sports, o técnico espanhol está em negociações avançadas com os "lobos" para suceder a Bruno Lage no comando da equipa inglesa.

O treinador espanhol, que foi despedido do Sevilha no início de outubro, recusou a primeira proposta do conjunto britânico no mês passado mas as duas partes estão agora mais perto de chegar a acordo. O técnico Steve Davis, que está a orientar o Wolves de forma interina, deve continuar até meados da paragem para o Mundial e só depois é que Lopetegui entrará em ação.